Das Folk-Pop-Duo „Mrs Greenbird“ tritt nach dem Corona-Lockdown wieder auf. „Biergartenkonzerte“ nennen die beiden Musiker ihre Tournee, die sie am 22. August in den Biergarten der Lauterer Kammgarn führt.

Keine Frage, Musik verbindet. Davon können „Mrs Greenbird“ ein Lied singen – und sie tun es derzeit auf eine ganz besondere Art und Weise: Ihre neue, vor einigen Wochen erschienene Single „Love You To The Bone“ ist das Liebesversprechen der beiden aneinander, und der wohl privateste Song, den sie bislang veröffentlicht haben. Nun kann der Song auch endlich auf die deutschen Bühnen im Rahmen einiger Biergartenshows.

„Wir haben uns „Love You To The Bone“ als gegenseitiges Trauversprechen geschrieben“, so Sarah Nücken. „Der ursprüngliche Plan war, den Song einmalig auf unserer Hochzeit für uns und unsere Gäste zu singen und auch nur für uns und unsere Gäste zu recorden.“ Daraus wurde eine ganze Single mitsamt Videoclip, dem einige sehr persönliche Mitschnitte der Hochzeitsfeier zugrunde liegen (https://youtu.be/M96CxvjQ5hQ).

Außerdem haben die beiden an den Arbeiten zu ihrem neuen Album begonnen. Es soll ein ganz besonderes zum zehnjährigen Jubiläum von „Mrs. Greenbird“ sein. Um es ermöglichen zu können, haben Sarah Nücken und Steffen Brückner eine Crowdfunding-Aktion gestartet ( https://www.startnext.com/10-jahre-mrs-greenbird).

Nach hunderten Konzerten und in Deutschland und Nashville produzierten Alben, die mitunter bis an die Spitze der deutschen Charts kletterten, war es für Nöcken und Brückner an der Zeit für eine Standortbestimmung: Was ist im Leben und der Musik wirklich wichtig? Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage haben sie sich dazu entschieden, alle alten Zöpfe abzuschneiden und sich neu aufzustellen. Die akustischen Markenzeichen sind nach wie vor mal treibende, mal sphärische Gitarren, sehnsüchtig weinende Lap-Steels, ein verträumtes Vintage-Piano, verspielt-poetische Texte, eingängige Melodien sowie der zweistimmige Harmoniegesang.