An der Spitze der Mozartgesellschaft Zweibrücken-Pirmasens hat es einen Wechsel gegeben. Der Pirmasenser Helfried Steckel hat das Amt des Zweiten Vorsitzenden an den Hornbacher Pfarrer, Musiker und Komponisten Daniel Seel übergeben. Vorsitzender bleibt Walther Theisohn, der seit 21 Jahren die Zweibrücker Herzog-Christian-Musikschule leitet.

Daniel Seel wurde 1970 in Saarbrücken geboren. Er studierte von 1989 bis 1995 an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe und von 1993 bis 1994 an der Seoul National University in Südkorea und in der Abteilung für Traditionelle Koreanische Musik als Stipendiat der Deutschen Studienstiftung. Zudem belegte Seel von 1995 bis 1998 ein Meisterstudium im Fach Komposition an der Hochschule der Künste Berlin. Ein Stipendium führte ihn ab November 2012 für ein halbes Jahr an die Cité Internationale des Arts Paris. Als Solist und Kammermusiker bereiste Seel ganz Europa, Korea und die USA. Von 2004 bis 2005 hatte er Lehraufträge an mehreren koreanischen Universitäten.

Vor diesem Hintergrund ist Daniel Seel ein Wunschnachfolger von Helfried Steckel, der übrigens – wie auch seine Frau Vilja – weiterhin dem künstlerischen Beirat der Stadt Pirmasens angehört.