Verletzt hat sich am Samstag eine Mountainbikerin einer Fahrtechnik-Trainingsgruppe bei einem Sturz auf einem abschüssigen Trail des Mountainbike-Parks im Moosbachtal. Zwei Ersthelfer, die beide beruflich im Rettungsdienst tätig sind, übernahmen die Erstversorgung der Patientin, suchten nach Angaben der Feuerwehr Dahn den nächstgelegenen Rettungspunkt auf und übermittelten diese Informationen an die Leitstelle in Landau. Der Unfallort lag etwa 400 Meter vom nächstgelegenen befahrbaren Weg entfernt. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte zum Krankenwagen gebracht, der sie zum im Gewerbepark Neudahn 1 gelandeten Rettungshubschrauber transportierte. Neben Rettungsdienst waren Feuerwehr und Polizei Dahn am Einsatzort.