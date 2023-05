Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mounir Rabahi, Co-Spielertrainer des Fußball-Landesligisten SG Eppenbrunn, ist gläubiger Moslem und befindet sich daher gerade im Ramadan. Fasten und ambitionierter Sport lassen sich für ihn offenbar gut vereinbaren.

Trotz des muslimischen Fastenmonats Ramadan (1. April bis 1. Mai) habe sich Rabahi am vergangenen Sonntag beim 2:2 in Reichenbach in starker Verfassung präsentiert, sagt SGE-Coach Zarbel. „Mounir