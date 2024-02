Den Gemüsehändler Mounin Moutous haben wir an seinem Stand am Erlenbrunner Dorfbrunnen getroffen. In unserem Spontaninterview hat der gebürtige Grieche mit uns über seinen Werdegang, seine Geschäftsideen und natürlich über Gemüse gesprochen.

Können Sie uns etwas über sich erzählen?

Ich heiße Mounin Moutous und wohne eigentlich in Contwig. Gebürtig komme ich aus Griechenland.

Und wie lange leben Sie schon in Deutschland?

Ich bin seit 1989 in Deutschland. Bald 35 Jahre.

Hatten Sie hier schon immer einen Gemüsehandel?

Nein. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, zwei Jahre als LKW-Fahrer. Meine Frau hat sich mit einem Kurierdienst selbständig gemacht. Damals haben wir Arznei ausgefahren – von Saarbrücken bis nach Dahn, Bundenthal, Hinterweidenthal. Da hatten wir eine lange Strecke und eigene Fahrzeuge.

Und wie wurden Sie dann Gemüsehändler?

Das war Zufall, weil sich das mit der Arznei irgendwann erledigt hatte. Die D-Mark wurde abgeschafft und der Euro kam. Da hatten wir noch die Hälfte vom Geld. Meine Frau hat sich dann Gedanken gemacht, was man noch tun kann. In Hinterweidenthal haben wir irgendwann einen Imbiss gebaut und den Gemüsestand eröffnet. Und so kam das. Schon länger fahre ich jetzt auch nach Erlenbrunn.

Wo bekommen Sie Ihr Gemüse her?

Das meiste unterm Jahr vom Großmarkt, im Sommer vieles vom Bauern. Ich verkaufe alles in allem regionale Produkte, nur manche Obstsorten kommen von weiter her.

Wie verhält sich denn mit der Kundschaft hier in Erlenbrunn? Sind das eher Jüngere oder Ältere?

Hier ist das bunt gemischt. Ich bin auch noch auf dem Wochenmarkt in Zweibrücken, da gibt es vorwiegend ältere Kundschaft. Wenn ich „älter“ sage, dann meine ich meine Generation, so 50 oder 60 Jahre. Die ganz jungen Leute wollen mehr Bioware. Das kann man auch bei mir kaufen. Aber: In der heutigen Zeit gibt es kein 100-prozentiges Bio mehr. Meine Kundschaft ist zufrieden mit mir. Hier in Erlenbrunn stehe ich alle zwei Wochen ein Mal.