Zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Gegen 16 Uhr war ein 60-jähriger Saarländer mit dem Motorrad auf der L478 Richtung Eppenbrunn unterwegs. In einer Linkskurve stieß er mit einem 39-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Ältere starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 39-jährige Rheinpfälzer wurde schwerletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die BG Ludwigshafen geflogen, berichtet die Polizei. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme rund fünf Stunden lang gesperrt.