Eine 16-jährige Motorradfahrerin aus Ruppertsweiler ist am Montagnachmittag verletzt worden, als sie auf der Landesstraße 486 Richtung Salzwoog unterwegs war. In einer Rechtskurve kam ihr ein dunkler BMW entgegen, der auf ihrer Fahrspur fuhr. Beim Ausweichen stürzte sie in den Grünstreifen und musste ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht werden. Der BMW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Pirmasens unter 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.