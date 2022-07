Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg verlor am Samstag gegen 15 Uhr zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel die Kontrolle über seine Aprilia-Maschine. Die Polizei informiert, dass der Mann zu schnell unterwegs war und deshalb nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Er stürzte im Bereich des dortigen Grünstreifens. Dabei erlitt der Mann den Angaben zufolge unter anderem eine Fraktur im Bereich der Schulter beziehungsweise des Schlüsselbeins. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Pirmasenser Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Die L478 musste in dem Bereich bis 16 Uhr teilweise gesperrt werden.