Tödlich verletzt wurde ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagabend auf der B270 zwischen Pirmasens und Waldfischbach-Burgalben. Laut Polizei kam der Kawasaki-Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Infolge dessen wurde er über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall starb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter herangezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.