Am Sonntag gegen 9.45 Uhr hat sich ein 54-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz auf der L485 bei Eppenbrunn schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann der letzte Fahrer einer achtköpfigen Gruppe. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Laut Polizei wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen seine nicht lebensbedrohlich gewesen. Am Motorrad entstand ein Schaden von 1000 Euro.