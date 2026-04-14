Ein Motorradfahrer ist am Montag, 13. April, bei einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs L600/Blocksbergstraße tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Motorradfahrer gegen 19.40 Uhr von der Autobahn kommend in Richtung Kreisverkehr Blocksbergstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Biker ungebremst gegen eine Bordsteinbegrenzung des Kreisels und stürzte.

Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Erstversorgung erlag der Mann an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. An der Maschine entstand Totalschaden. Laut Polizei gibt es aktuell keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de. Konkret geht es den Beamten um Angaben hinsichtlich der Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unglück.