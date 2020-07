Am Sonntag gegen 15 Uhr wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der L 478 zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel leicht verletzt. Laut Polizei kam der Mann, der in Richtung Ludwigswinkel unterwegs war, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die Leitplanke. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Motorrad und Leitplanke beläuft sich auf 1500 Euro.