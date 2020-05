Ein 61-Jähriger hat bei einem Unfall am Dienstag das Motorrad, das er am selben Tag gekauft hatte, unrettbar beschädigt. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtete, passierte das Unglück gegen 18.30 Uhr am Anfang der Glashütter Straße in Lemberg. Der Honda-Fahrer fuhr an der Ampel in der Ortsmitte an und beschleunigte so stark, dass er die Kontrolle über das Motorrad verlor und in einen Stapel Bakenhalterungen an der Baustellenampel fuhr. Eine Halterung wurde ins Schaufenster der Sparkasse geschleudert. Der Kradfahrer stürzte nach etwa fünf Metern Fahrt auf den Gehweg. Die Feuerwehr wurde gerufen, weil aus dem neu gekauften Motorrad Benzin auslief. Das THW hat die beschädigte Schaufensterscheibe notdürftig vertäfelt. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.