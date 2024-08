Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Völklingen ist am Sonntag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war er Teil einer etwa zehnköpfigen Motorradgruppe, die gegen 16 Uhr auf der Landstraße von Trulben in Richtung Hilst unterwegs war. Kurz vor der Ortseinfahrt Hilst kam der Mann wegen eines Fahrfehlers in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Saarbrücken gebracht werden. Wetterbedingt konnte der Hubschrauber laut Polizei nur auf dem Kettrichhof landen, weshalb die Straße dort gesperrt werden musste. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.