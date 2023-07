Am Sonntag um 21.20 Uhr war ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße 427 von Dahn in Richtung Reichenbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Wie die Polizei mitteilte, klagte der Fahrer über Schmerzen im gesamten Körper. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.