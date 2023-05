Der neu gegründete Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Pirmasens hat eine erste Kontrolle zwischen Leimen und Johanniskreuz durchgeführt. Die RHEINPFALZ war bei der Kontrolle dabei.

Strom herstellen auf dem Balkon? Geht. Mit Mini-Kraftwerken sozusagen. In Zweibrücken und umliegenden Städten gibt’s bereits welche.

Nach fast 30 Jahren an der Spitze des 1. Carnevalvereins Pirmasens will Präsident Karl Schütz sein Amt in jüngere Hände übergeben. Schütz will seinen Nachfolger bei der Generalversammlung am Dienstag selbst vorschlagen.

Wer ohne Smartphone an ein Deutschlandticket kommen will, steht unter Umständen dumm da. Denn es gibt es weder am Schalter, noch am Automaten, nur mit Bestellschein.

Das abgespeckte Hawefest in Clausen am Wochenende war ein Erfolg. Trotzdem gibt es Redebedarf über die Zukunft des Festes.

Ein beliebter uns geschätzter Zweibrücker ist gegangen: Trauer um Richard B. Hudlet.

Denn der neue Dorfmittelpunkt von Thaleischweiler-Fröschen kann sich sehen lassen. Das hat auch der Besuch aus Mainz bei der Einweihung festgestellt.

Rosen und andere Pflanzen pflegen und Warhammer spielen? Passt das zusammen? Ja, passt. Beim Gärtnermeister Heiko Hübscher aus Zweibrücken jedenfalls.

Es gibt Gerichte, mit denen man eine kleine Zeitreise zurück in die Kindheit macht. An welches Essen Menschen aus der Region denken, wenn sie sich in ihre Kindheit zurückversetzen, haben wir in der Pirmasenser Innenstadt erfragt.