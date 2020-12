Brennendes Auto in der Alleestraße: Am Mittwoch war eine 43-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der Alleestraße unterwegs. Gegen 10.45 Uhr stieg plötzlich Qualm aus dem Motorraum auf. Die Fahrerin hielt laut Polizei sofort auf dem Parkplatz der VR-Bank an. Mitarbeiter der Bank reagierten schnell und versuchten den Motorbrand mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Dies gelang jedoch erst der kurz danach eingetroffenen Polizei. Die Feuerwehr löschte den Motor sicherheitshalber vollends mit Wasser ab. Ursache war nach Aussage der Feuerwehr ein technischer Defekt der Kühllüfterelektronik. Der Pkw musste abgeschleppt werden.