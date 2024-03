Ein wesentlicher Motor der Städtepartnerschaft zwischen Pirmasens und Poissy, der Mediziner Vincent Richard Bloch ist am Montagmorgen an einem Hirntumor verstorben. Der 1940 geborene Bloch gestaltete über Jahrzehnte die Partnerschaft in der Stadtspitze von Poissy mit.

Von 1983 bis 2008 war Bloch unter dem damaligen Bürgermeister Jacques Masdeu Arus Beigeordneter für die Kultur, dann folgte eine Phase in der Opposition, bis er von Bürgermeister Karl Olive 2014 wieder für sechs Jahre auf den Stuhl des Kulturbeigeordneten geholt wurde. Vincent Richard Bloch setzte sich in der ganzen Zeit für eine Kultur für Jedermann ein. Darunter verstand Bloch jedoch keine auf niedriges Niveau runternivellierte Kultur, sondern einen erleichterten Zugang zur Kultur, auch für die Bevölkerungsschichten, die sich kein teures Theaterticket leisten können. Bloch engagierte sich zudem für das Theater von Poissy und sorgte für ein ambitioniertes Programm. „Kultur ist keine Ausgabe. Es ist eine Investition“, lautete ein Grundsatz von Vincent Richard Bloch. In diesem Sinne forcierte er auch den Ausbau des Conservatoire in Poissy, einer Art Musik- und Theaterschule. Im seit 59 Jahren existierenden Conservatoire erhalten Kinder und Erwachsene Unterricht zu verschiedenen Instrumenten, Chorgesang, Tanz sowie Theaterspiel. Ganz im Sinne Blochs gibt es für einkommensschwache Haushalte entsprechende Zuschüsse für das Conservatoire, das im kommenden Jahr in einen repräsentativen Neubau umziehen wird. Vincent Richard Bloch war praktisch bei jeder Reise nach Pirmasens mit von der Partie und einer der wenigen Gäste aus Poissy, der auch gut deutsch gesprochen hat.