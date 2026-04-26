Die meisten Zweibrücker Häuser brauchen in den nächsten Jahren eine neue Heizung. Der Einbau einer Wärmepumpe wird mit bis zu 55 Prozent gefördert. Die Wärmeplanung hilft.

Bunte Blumen statt grauer Mauer: Pirmasenser Bürger gestalten Mosaik-Kunstwerk und verewigen sich im Stadtbild.

Der Zivilprozess zwischen einer Mutter aus dem Kreis Lörrach und dem Pirmasenser Dynamikum geht weiter. Die Frau hatte sich 2022 bei einem Unfall im Mitmachmuseum verletzt. Auf einen Vergleich konnten sich die Streitparteien nicht einigen.

Die Straße von Mörsbach nach Kirrberg soll im Sommer abgefräst und neu asphaltiert werden. Gesperrt wird sie bis Oktober. Denn an einer Stelle wird es aufwendiger und teurer.

Im Fall des am 20. Februar in Winzeln von drei Schäferhunden angefallenen Hundes Pepito sind die Ermittlungen eingestellt worden. Ganz davon kommen die Angreifer aber nicht.

Für die Sanierung des Hallen- und des Freibads und für einen neuen Kunstrasenplatz in Bubenhausen bekommt Zweibrücken vorerst kein Geld vom Bund.

Pfalzgut versorgt Krankenhäuser, Hotels und Altenheime mit Lebensmitteln. Inzwischen liegt die Geschäftsführung bei der dritten Generation. Warum Janick Lutz am Standort Waldfischbach-Burgalben festhält.

Beim Feuerwehreinsatz geht es oft hektisch zu. Brände werden bekämpft, Menschen aus dem Haus geholt. Doch wann sind eigentlich die Haustiere dran? Ein Dahner Beispiel.

Das neue Baugebiet inmitten von Reifenberg ist auf einem guten Weg. Jetzt können Häuslebauer ihren Bauantrag stellen.

Dem Betreiber des Hinterweidenthaler Seniorenparks droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Gerüchte kursierten schon im Ort, jetzt sind sie bestätigt.