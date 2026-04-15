Kunst für alle: Beim geplanten Mosaik „Mauerblimmelcher“ in Pirmasens können Bürger selbst Hand anlegen. Die Workshops starten am 24. April.

Ein „weiteres farbenfrohes Mosaik im öffentlichen Raum“ kündigt die Stadtverwaltung an. Das Besondere an dem Kunstwerk mit dem Titel „Mauerblimmelcher“, das voraussichtlich bis zum Spätsommer eingeweiht sein soll: An der Gestaltung können alle Interessierten mitwirken.

Angelehnt an das Motto „Pirmasens blüht auf“

Eine gut 75 Meter lange, rund einen Meter hohe Betonmauer zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt soll sich schon bald in eine bunte Blumenwiese verwandeln. Angelehnt ist die Idee an das Motto „ Pirmasens blüht auf“. Einst verliefen unterhalb des Bauwerks in der Bahnhofstraße die Gleise des Postbahnhofs, der als zentrale Drehscheibe für den Versand der Schuhindustrie galt.

Tanja Lebski, die bereits das Zeitsprung-Mosaik am Münzplatz geschaffen hat, zeichnet für die Idee und künstlerische Umsetzung der „Mauerblimmelcher“ verantwortlich. Geplant sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung fünf Blütenmotive, die sich durch eine klare Formensprache auszeichnen. Bunte Mosaiksteinchen, vorwiegend aus Fliesen, sollen „fröhlich-freundliche Akzente“ setzen. Das Projekt ist mit Gesamtkosten in Höhe von rund 20.000 Euro veranschlagt und wird über eine zweckgebundene Spende der Liselott-und-Klaus-Rheinberger-Stiftung finanziert.

Drei Tage kostenloser Workshop

„Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Einbindung der Stadtgesellschaft bei der Gestaltung“, betont Beigeordneter Denis Clauer. Dies trage in der Bevölkerung zu einer hohen Identifikation mit dem Kunstwerk bei. Das Konzept habe sich bereits bei der Entstehung der Mosaike an der Felsen- und Münztreppe als Volltreffer erwiesen. Bis zum Sommer sollen zwei weitere offene Workshops unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Der Startschuss fällt am Freitag, 24. April. An drei aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils von 10 bis 16 Uhr, können Interessierte im Citymanagement-Büro, Hauptstraße 59, in die Handwerkskunst des Mosaiklegens eintauchen. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die spezielle Kunst und deren Geschichte. Neben der Materialkunde spielen auch die benötigten Werkzeuge eine Rolle. Unter professioneller Anleitung werden die Blüten gestaltet, die elementarer Bestandteil des Mosaiks sind. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung ist nicht notwendig.