Während sich die meisten in der vierten Liga ganz auf den Fußball konzentrieren, ist dieser für Moritz Zimmer, den Innenverteidiger des FK Pirmasens, „ein Ausgleich“, wie er sagt. Der 28-Jährige hat gerade erst eine Firma gegründet und auch sonst beruflich viel um die Ohren. Am Sonntag misst er sich mit den Jung-Profis der TSG Hoffenheim. Beim Sieg in Koblenz hat ihn etwas fassungslos gemacht.

„Das sind schon sehr, sehr lange Tage“, sagt Moritz Zimmer über sein derzeitiges Leben. Was packt der Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens