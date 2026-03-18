Sänger und Gitarrist Moritz Weigel (34) aus Rülzheim startet Ende April seine Tournee durch die Pfalz. Peter Schneider sprach mit ihm.

Ihr Debütalbum „Früher Werke spät vertont“ wird Ende Mai drei Jahre alt. Wie kam es an und haben sie schon einen Nachfolger in der Mache?

Jetzt wo Sie es erwähnten, wird mir bewusst, dass tatsächlich bald drei Jahre vergangen sind. Seitdem haben wir zwei sehr gut besuchte Tourneen mit jeweils vier Konzerten gespielt, das Album wurde allseits gelobt und bei den Auftritten vom Publikum gebührend gefeiert. Die Arbeit und Zeit, die wir in die Platte gesteckt haben, hat sich für uns Musiker also definitiv gelohnt. Momentan stellt sich die Frage, ob wir ein weiteres Album beziehungsweise eine EP aufnehmen, oder uns auf Single-Veröffentlichungen beschränken. Aktuell sind wir dabei weitere Lieder aufzunehmen, zudem habe ich noch ein deutsch-italienisches Projekt in der Mache.

Wo werden die neuen Lieder aufgenommen und welche Musiker sind involviert?

Die Aufnahmen werden im Project-Live-Studio in Hauenstein bei Philipp Graf erledigt, wobei Philipp auch die E-Gitarren und falls notwendig die Dobro (spezielle Resonator-Gitarre) einspielt. Ich selbst übernehme den Gesang und die Akustikgitarre. Frank Christmann sitzt am Schlagzeug, Otto Ritter und Frank Schaeffer teilen sich Orgel und Piano, das heißt letztgenannter hilft bei den anstehenden Konzerten aus und ist auch beim Arrangieren der neuen Lieder sehr hilfreich. Den Bass übernimmt Jannis Burk und Katrin Graf ist wie immer bei den Hintergrundgesängen am Start, zu denen Philipp und ich selbst ebenfalls beitragen, falls es das jeweilige Stück verlangt. Ich finde es sehr schön, wenn man unterschiedliche Phrasierungen bei den Hintergrundgesängen heraushört.

Am 24. April startet ihre Pfalz-Tour in Rheinzabern. Auf wie viele neue Songs darf man sich freuen und kommen noch weitere Termine dazu?

Wir werden voraussichtlich die neuen Lieder „Endstation“, „Alles halb so wild“ und „Die Tage sind meist länger als die Nacht“ erstmals live spielen. Wenn wir es bis zum Tourstart fertigkriegen, wird zudem das in Italienisch gesungene „Ritoneró“ (deutsch: „Ich werde zurückkommen“) vom erwähnten Projekt präsentiert. Aus organisatorischen Gründen wird es bei den vier Auftritten bleiben, das heißt die anstehenden Termine waren die einzig möglichen, meine Tour-Band zeittechnisch unter einen Hut zu kriegen. Wir machen uns also vier schöne und gemütliche Abende in meiner Heimatregion. Ich werde jedoch schnellstmöglich mit den Konzertplanungen für 2027 beginnen, das heißt im nächsten Jahr wird es eine ausgedehntere Konzertreise geben.

Im April 2025 spielten Sie in der Pirmasenser Musikkneipe Eddis Kellerei, bei dem die Debütplatte vorgestellt wurde. Wieso ist jetzt kein Konzert in Pirmasens dabei?

Das hat die erwähnten organisatorischen Gründe, da alle involvierten Musiker mit weiteren Bands und Projekten viel beschäftigt sind und ich nicht bei annähernd jedem Konzert mit anderen Instrumentalisten auftreten will. Das wäre der Harmonie auf der Bühne keineswegs zuträglich. Für nächstes Jahr haben wir uns aber fest vorgenommen erneut in Pirmasens zu spielen. Karlsruhe sowie Speyer sind ebenfalls als Tour-Stationen anvisiert.

Wie schwer ist es, als Künstler mit eigenen Liedern in den Clubs unserer Region gebucht zu werden?

Grundsätzlich sind die Verantwortlichen der kleinen und mittleren Clubs offen, denn meistens spielt man dort auf Eintritt. Das heißt es gibt eine entsprechende Vereinbarung mit dem Veranstalter, sprich eine prozentuale Beteiligung am Ticketpreis. Relativ große Clubs sind eher skeptisch, was Bands mit Eigenkompositionen betrifft, die engagieren dann lieber Cover- oder Tribute-Bands, weil hier erfahrungsgemäß mehr Zuschauer kommen. Wenn es Künstler gibt, die tatsächlich noch Kunst und Kultur anbieten, dann sollte es auch hierfür Platz geben. Man muss als Musiker jedoch wesentlich mehr Zeit und Energie aufwenden, um das Thema eigene Musik an den Konsumenten zu bringen.

Sind Sie Profimusiker?

Im Laufe des Jahres 2023 habe ich mich selbstständig gemacht, zuvor war ich als Immobilienmakler angestellt. Mittlerweile arbeite ich mit derselben Firma zusammen als Handelsvertreter, also Freiberufler. Das bedeutet, ich betreue weiter meine Stammkunden und habe die Freiheit, mir genug Zeit für meine Neukunden zu nehmen. Inzwischen gibt es keine festen Bürozeiten mehr. Den Rest meiner Zeit kann ich der Musik und der Konzertplanung widmen, was mir ein großes Anliegen war, denn Musikmachen benötigt schon ein gewisses Maß an Muse und Freiheit. Während meiner Festanstellung hatte ich keine Zeit zum Komponieren. Das Verhältnis meiner beiden Arbeitsschwerpunkte hält sich jetzt ungefähr die Waage, und es macht nun alles mehr Spaß als zuvor.

Ihr neues Lied „Endstation“ geht subjektiv gesehen in Richtung Marius Müller-Westernhagen zur „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“-Phase. Würden Sie zustimmen und wo gehen die restlichen neuen Lieder stilistisch hin?

Grundsätzlich stimme ich zu, denn „Endstation“ geht genau in die besagte Richtung. Ich hatte richtig Lust dazu mal so eine schöne deutsche Rocknummer zu komponieren, denn das Werk von Westernhagen hatte mir einst mein Vater nähergebracht. Bei „Die Tage sind meist länger als die Nacht“ fröne ich dem Blues und, „Alles halb so wild“ tendiert inklusive augenzwinkernder Sozialkritik plus Wortwitz in die Swing- und Gipsy-Jazz-Ecke.

Kommen wir zu ihren Songtexten. Erläutern Sie doch bitte die Thematik von „Endstation“.

Es dreht sich darum im erwachsenen Leben angekommen zu sein. Bei mir im speziellen um den vor drei Jahren gewagten Schritt in die Selbstständigkeit und den damit zusammenhängenden enormen Bürokratismus. Irgendwann gelangte ich an einen Punkt, an dem ich alles wieder hingeschmissen hätte, ich war also praktisch an der Endstation angelangt. Letztendlich habe ich aber weitergemacht und hieraus resultiert der Text. Es geht um die Überwindung von Hindernissen und passend für das Genre Deutschrock der Marke Westernhagen.

Woher nehmen Sie generell die Inspiration zu ihren Texten und welche Themen stehen im Fokus?

Die Inspirationen kommen generell aus meinem Alltag und meiner näheren Umgebung. Also Sachen, die mir passieren, die mir in der Familie, bei Freunden oder in der Gesellschaft allgemein auffallen. Oft sind es Kleinigkeiten, die ich aber als absolut faszinierend empfinde. Wenn ich mich dann hinsetze und über diese Dinge nachdenke, um daraus ein Lied zu basteln, entwickelt sich oftmals ein guter Text.

Konzerte

24. April: Rheinzabern, Tanzsaal am Alten Bahnhof, 20. 30 Uhr

25. April: Billigheim-Ingenheim, Sportheim TSV Fortuna, 20.30 Uhr

7. Mai: Annweiler, Gewölbekeller im Hohenstaufensaal, 20.30 Uhr

8. Mai: Leimersheim, Rheinschänke, 20.30 Uhr

Karten: pfalzshow.de und an der Abendkasse. Info: moritzweigel.de.