Es läuft im wahrsten Sinne des Wortes für Hürdensprinter Moritz Heene. Der 21-jährige Rodalber hat am Montag beim Pfingstsportfest der MTG Mannheim das Finale über 110 Meter Hürden in 14,56 Sekunden klar gewonnen.

Im Vorlauf hatte er 14,63 Sekunden benötigt. Damit hat der FCK-Athlet zum zweiten Mal nach 2022 die B-Norm für die Teilnahme an deutschen Meisterschaften erfüllt. Die B-Norm-Zeit liegt in diesem Jahr bei 14,95 Sekunden, die A-Norm, die die sichere Teilnahme bedeutet, bei 14,55 Sekunden. Die hat Heene sehr knapp um eine Hundertstelsekunde verpasst. „Ich bin recht optimistisch, dass ich die A-Norm noch erreiche“, so der Hürdenspezialist im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Im vergangenen Jahr hat der angehende Sportlehrer im Berliner Olympiastadion bei den deutschen Meisterschaften seinen bisher größten sportlichen Erfolg mit Platz sechs in 14,57 Sekunden erreicht.