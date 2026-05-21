Am Schulzaun der Montessorischule Pirmasens kann jeder sich über die Kinderrechte informieren. Mit diesem Projekt haben 17 Viertklässler den Wettbewerb „#bindabei“ gewonnen.

Großer Erfolg für die Montessorischule Pirmasens: Beim Kinder- und Jugendwettbewerb des rheinland-pfälzischen Landtags und der Landeszentrale für politische Bildung hat haben die Viertklässler den ersten Preis gewonnen. Sie haben Informationstafeln zu den UN-Kinderrechten gestaltete.

Insgesamt beteiligten sich 290 Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz mit 28 Arbeiten an dem Wettbewerb. Der Wettbewerb „#bindabei – Unser Kinder- und Jugendwettbewerb in Rheinland-Pfalz“ soll junge Menschen für politische und gesellschaftliche Themen sensibilisieren und zu demokratischem Engagement motivieren. Sechs Wettbewerbsteilnehmer wurden am Dienstag im Mainzer Landtag mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die Urkunde sowie ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro erhielten die Pirmasenser Lehrer und Schüler aus den Händen des neuen Landtagspräsidenten Matthias Lammert.

„Mit acht von den 17 Kindern, die an den Infotafeln gearbeitet haben, sind wir nach Mainz gefahren. Das war sehr spannend. Die Kinder saßen auf Stühlen, auf denen sonst Abgeordnete sitzen, und das fanden sie richtig cool. Unser Projekt trägt den Namen ,Auch Kinder haben Rechte – wir zeigen sie dir’. Wir sind sehr stolz, dass wir damit bei dem Wettbewerb so erfolgreich waren“, sagt die Schulleiterin der Montessorischule, Ulrike Lütvogt. Die Grundschule ist im Rheinberger untergebracht.

Tafeln sind für jeden sichtbar

Die Kinderrechte sind seit 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben und sollen die Jugend schützen sowie ihr eine gute Entwicklung ermöglichen. Die von den Kindern dazu gestalteten Tafeln sind seit Ende März nicht nur für die Schulgemeinschaft auf dem Schulhof der Montessorischule an den Zäunen zu sehen, sondern auch für alle, die auf dem Weg ins Dynamikum oder in den Strecktalpark daran vorbeilaufen. „Dass unser Projekt auch für andere Menschen sichtbar wird, war uns sehr wichtig. Deshalb haben wir die Infotafeln an unserem Schulzaun aufgehängt. Die Tafeln selbst sind auch mit QR-Codes versehen, mit denen man tiefer in das Thema einsteigen kann und weiterführende Informationen erhält“, erklärt Lütvogt.

Auf die Idee, Infotafeln zum Thema Kinderrechte zu gestalten, sei die Gruppe von Kindern nach einem Besuch am Wedebrunnen in Pirmasens gekommen, wo Installationen zum Thema Grundrechte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Unterstützung erfuhr das Projekt von der Firma Profine, die den 17 Viertklässlern die Tafeln spendete, sowie von Südwestpfalzliebe, einer Stiftung der VR-Bank Südwestpfalz, die die Druckkosten übernommen hat. Das Layout der Tafeln entstand laut der Schulleiterin in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Kimmle-Stiftung. „Das Preisgeld von 1000 Euro werden wir nun in unsere Arbeit im Zuge des ,Freidays’ an unserer Schule stecken“, kündigt Lütvogt weiter an.

Am „Freiday“ sind auch die Infotafeln entstanden

Der sogenannte „Freiday“ geht auf eine Idee der Initiative „Schule im Aufbruch“ zurück. Diese setzt sich für eine ganzheitliche Bildung im Sinne der nachhaltigen Entwicklung ein. Die Organisation begleitet unter anderem die Montessorischule Pirmasens als Mitglied der Initiative auf dem Weg zu einer Lernkultur, die auf Vertrauen, Verantwortung und Potenzialentfaltung basiert. Die Schulleiterin erklärt: „Ziel ist es dabei, Kinder und Jugendliche darin zu stärken, Verantwortung zu übernehmen und gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten. Im Rahmen dieses ,Freidays’, an dem sich die Kinder immer freitags vier Stunden unter anderem sozialen Projekten zuwenden anstatt klassisch zu lernen, sind auch unsere Informationstafeln zu den Kinderrechten entstanden.“

Am Wettbewerb „#bindabei – Unser Kinder- und Jugendwettbewerb in Rheinland-Pfalz“ konnten seit der Neuausrichtung im Jahr 2025 erstmals auch Grundschulkinder ab sechs Jahren teilnehmen. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren konnten in diesem Jahr Arbeiten zu den Themen Erinnerungskultur, Europa und Demokratie einreichen – als Einzel-, Gruppen- oder Klassenprojekte.