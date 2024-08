Drei Tage lang hat Pirmasens das Schlabbeflicker-Festival mit Live-Musik, Straßenkünstlern und Höhenfeuerwerk gefeiert. Besucher des Festes haben wir am Samstagabend nach ihren Eindrücken gefragt. Diese waren durchweg positiv.

Roy Immel hat das Schlabbeflicker-Festival am Samstag besucht und war davon sehr angetan, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch verdeutlichte. „Dass sich das Ganze jetzt über mehrere Plätze erstreckt, finde ich super. Ich fand das alte Schlabbeflickerfest nicht schlecht, aber das hier ist noch einmal viel besser und sehr gut gemacht“, sagt er. Die Preise für Speisen und Getränke findet Immel für die heutige Zeit normal, wie er sagt. Bei einer Bratwurst und einem Bier ließ er es sich mit Freunden am Samstagabend gutgehen.

Roy Immel Foto: Seebald

Helga Blum stammt aus Hornbach. Sie hat am Samstagabend das Schlabbeflicker-Festival mit einer Freundin aus Pirmasens besucht und findet das Event ebenfalls gelungen. „Heute bin ich vor allem wegen des Feuerwerks gekommen. Das begeistert mich immer und auch heute freue ich mich schon drauf. Außerdem mag ich Live-Musik“, sagt Blum.

Helga Blum Foto: Seebald

Mit seinen beiden Kindern und seiner Frau war Olaf Gilert am Samstag in der Innenstadt unterwegs. Als Vater hat er sich vor allem über das Angebot für die Jüngeren gefreut. „Dass es jetzt extra was für Kinder gibt, finde ich super. Die Stimmung ist auch toll und die Preise finde ich sehr günstig. Wir sind rundum zufrieden mit dem Fest“, sagt Gilert.

Olaf Gilert mit Tochter Nora Foto: Seebald

Trotz des Wolkenbruchs zur Eröffnung des Festivals am Freitagabend hat es sich Sascha Maly nicht nehmen lassen, den Exerzierplatz zu besuchen, wie er erzählt. Am Samstag war er dort noch einmal mit seiner Tochter zu Gast. „Ich freue mich, dass das Wetter heute besser ist und die Leute unbeschwert feiern können. Ich habe einen guten Gesamteindruck gewonnen. Die Musik und die Atmosphäre stimmen, meine Tochter mag die aufgestellte Hüpfburg sehr“, so Maly.

Sascha Maly mit Tochter Nia Foto: Seebald

Schon als die Neuauflage des Schlabbeflicker-Festivals im letzten Jahr an den Start ging, war Nadja Piepenhagen mit dabei. In diesem Jahr ist sie mit ihrer Familie wiedergekommen und genauso begeistert wie beim ersten Mal. „Das Wetter passt und ich finde das Fest sehr gut gemacht. Wir sind jetzt zu fünft hier, die Preise finde ich in Ordnung. Außerdem freut es mich, dass auch der Schlossplatz und der Münzplatz bespielt werden und so viel in der Stadt los ist“, sagt sie.

Nadja Piepenhagen Foto: Seebald

Die Freundinnen Ulrike Denzer und Christina Schinkel finden es beide gut, dass das ehemalige Schlabbeflickerfest nun zum Festival geworden ist und, wie der Name schon vermuten lässt, größer geworden ist. „Die Kreativecke auf dem Schlossplatz hat mich sehr begeistert“, sagt Christina Schinkel. Ulrike Denzer ergänzt am Samstagabend: „Schön, dass es nicht nur Essen und Trinken gibt, sondern viel mehr. Heute Abend freuen wir uns auch auf gute Unterhaltung durch die Band Brass Machine.“