Wer dieser Tage auf den Maimarkt geht, sollte ein wenig Bargeld dabei haben. Was sie von den Preisen halten, haben wir Besucher des beliebten Volksfestes gefragt.

„Ich denke, gerade Familien mit mehreren Kindern können sich die Preise auf einem Jahrmarkt, egal wo, mittlerweile nicht mehr leisten. Alles ist teurer geworden, das merkt man auch in Pirmasens“, sagt Jenny Freiler. Im Vergleich zu anderen Städten sei die Kirmes in Pirmasens allerdings noch günstig, meint sie: „Da kosten die Fahrgeschäfte anderswo noch um einiges mehr, und auch das Essen ist völlig überteuert. In Pirmasens sind die Preise im Vergleich dazu noch moderat.“

Für Max Decker ist beim Maimarkt das Bananenweizen im Biergarten ein Muss. Dieses Jahr hat er vier Euro dafür gezahlt. „Für einen Jahrmarkt finde ich diesen Preis völlig in Ordnung. Allerdings kriegt man zu diesem Preis auch eine Tiefkühl-Pizza, was dann wiederum in einem anderen Verhältnis steht. Ich komme dieses Jahr wieder öfter auf den Maimarkt und trinke gerne auch mal ein zweites Bananenweizen mit Freunden“, sagt Decker.

„In Kaiserslautern ist das alles wesentlich teurer“

Lea Schulze besucht nicht nur Volksfeste in Pirmasens, sondern auch in Kaiserslautern. Zum direkten Vergleich der beiden Städte sagt sie: „In Kaiserslautern ist das alles wesentlich teurer – vor allem die Fahrgeschäfte. Ich denke aber generell, dass Familien mit zwei bis drei Kindern sich Jahrmärkte in der heutigen Zeit gar nicht bis ganz selten noch leisten können.“

Das alles – nicht nur der Besuch auf einem Jahrmarkt – teurer geworden ist, hat auch Olga Leis-Busch festgestellt. „Zwei Fahrten auf dem Karussell für meine Tochter kosten mich fünf Euro. Mir ist das persönlich zu teuer. Da lasse ich die Kleine lieber nur einmal fahren, das muss dann reichen. Die Getränkepreise hingegen finde ich für eine Kirmes angemessen, das ist nicht so schlimm“, sagt Leis-Busch.

„Völlig in Ordnung“

Olga Getmann hat sich vorgenommen, mit ihrer Tochter Wlada gleich mehrmals den Maimarkt in Pirmasens zu besuchen. Die Preise dort findet sie „völlig in Ordnung“, wie sie sagt. „Wir haben Spielzeuge gezogen, sind am Bungee-Seil gehüpft und haben etwas getrunken. Die Preise sind hier wie überall, vielleicht sogar günstiger. Meckern kann man da nicht“, meint Getmann.

Michaela Hochreuter hat sich auf dem Maimarkt ein Eis für 4,50 Euro gegönnt – für die heutigen Preise findet sie das angemessen, wie sie betont. „Allerdings finde ich die Fahrgeschäfte teuer, wenn nicht gerade Familientag angesagt ist. Da bin ich froh, kein kleines Kind mehr zuhause zu haben. Dennoch komme ich gerne her – mindestens zweimal im Jahr, wenn Kirmes ist“, sagt Hochreuter.