Mit dem traditionellen Böllerschießen Sonntagnacht ist das Oktoberfest in München offiziell zu Ende gegangen. In unserer Region gibt es die nächsten Tage aber noch ein paar kleinere Veranstaltungen, die die Atmosphäre der Wiesn in die Südwestpfalz bringen möchten. Passanten in der Fußgängerzone haben wir gefragt, was sie von solch rustikalen Volksfesten halten.

„Oktoberfeststimmung muss ich nicht haben“, sagt Nancy Marquitz. Dennoch habe sie ein Dirndl im Schrank, das sie vor etwa zehn Jahren bei der Münchner Wiesn getragen habe. „Ich war damals mit Freundinnen dort, und das war richtig, richtig anstrengend. Man sollte es mal mitgemacht haben, aber wenn man es einmal gesehen hat, reicht das dann für meine Begriffe auch“, so Marquitz.

Nancy Marquitz Foto: Seebald

Mit ihrem Mann war Martina Grubert einmal beim Oktoberfest auf dem Beckenhof – sie im Dirndl, er in Lederhose und Trachtenhemd. „Ich finde es schade, dass es das Oktoberfest auf dem Beckenhof nicht mehr gibt. Die Veranstaltung fand ich super. Leider haben wir unsere Trachten nur einmal angehabt, seitdem hat sich keine Gelegenheit mehr für uns geboten, sie anzuziehen“, sagt Grubert.

Martina Grubert Foto: Seebald

Große Volksfeste sind nicht Sven Orths Sache, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch betont. „Ich bin generell kein Party-Gänger, Oktoberfeste sind für meine Begriffe auch viel zu voll und zu teuer. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel ein Liter Bier dieses Jahr in München gekostet hat. Aber so ist das eben in der Großstadt“, meint er.

Sven Orth Foto: Seebald

Ralf Grewenig mag Oktoberfeste. Jedes Jahr ist das Mitglied des Blasorchesters Lemberg in Kindsbach zu Gast, wo nicht nur aufgespielt, sondern auch gefeiert wird. „Ich mag die Atmosphäre und die Kleiderordnung eines solchen Festes, war aber tatsächlich noch nie in München. In Kindsbach gefällt es mir jedes Jahr sehr gut“, sagt Grewenig.

Ralf Grewenig Foto: Seebald

Kleinere Veranstaltungen, die Bezug auf das große Oktoberfest in München nehmen, findet Christian Gall besser. In Wittenberg, wo er wohnt, besucht er regelmäßig um diese Jahreszeit die entsprechenden Volksfeste. „In München war ich auch schon, um mir das mal anzusehen. Das war 1996. Seitdem war ich nie wieder dort“, erzählt Gall.

Christian Gall Foto: Seebald

Armin Schaaf ist Mitglied der Jung-Pfalz e.V. in Annweiler und organisiert jedes Jahr Oktoberfeste in der vereinseigenen Hütte. „Die Veranstaltung ist dann nur für Mitglieder, und die haben dort jede Menge Spaß. Es gibt kostenlose Speisen und Getränke, einige kommen dann auch stilecht in Dirndl und Lederhose. Ansonsten sind Oktoberfeste nicht so mein Ding“, berichtet Schaaf.