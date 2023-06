Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Katastrophe an den Zapfsäulen: Benzin ist in Deutschland so teuer wie nie. Während der Liter Super im bundesweiten Durchschnitt letzte Woche 1,71 Euro kostete, schießen nicht zuletzt auch die Preise für Strom und Gas durch die Decke. Was halten Menschen aus der Region von den Teuerungen? Die RHEINPFALZ hat sich in der Pirmasenser Fußgängerzone umgehört.

Die Debatte um hohe Spritpreise begleitet die Deutschen, das Volk der Autofahrer, seit Jahren, auch Michael Bolnck aus Pirmasens hat sich immer wieder Gedanken darum gemacht,