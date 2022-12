Vor einem Jahr sorgten sogenannte Montagsspaziergänger in Pirmasens und andernorts für Aufsehen. Mit stummen Märschen wollten sie gegen die damaligen Corona-Regeln protestieren. Ein Montagsspaziergänger steht am Dienstag vor Gericht.

Laut einer Mitteilung des Pirmasenser Amtsgerichtes soll sich der Angeklagte am 27. Dezember vergangenen Jahres an einem sogenannten Montagspaziergang in Pirmasens beteiligt haben. Dabei habe der Mann gegen die geltende Maskenpflicht verstoßen. Ein Polizist habe ihn daraufhin aufgefordert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Als der Angeklagte dieser Aufforderung nicht nachgekommen sei, wurde er durch den Polizeibeamten aufgefordert, seine Personalien anzugeben. Dies verweigerte der Angeklagte laut Gericht . Außerdem beleidigte er den Polizisten, der ihn trotz Gegenwehr am Arm aus der Menge führte mehrmals. „Verpiss dich, Alter“ soll er laut Gericht gesagt haben.

Nachdem der Polizeibeamte den Angeklagten als Betroffenen in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren belehrte, weigerte dieser sich erneut, den Personalausweis vorzulegen. Daraufhin sollte der Mann durchsucht werden. Allerdings eskalierte die Situation. Der Angeklagte schlug gegen den Polizeibeamten. Ein weiterer Polizeibeamter kam seinem Kollegen zur Hilfe und griff den Angeklagten von hinten. Der wiederum wehrte sich gegen die Polizisten.

Zu dem Geschehen kam eine weitere strafrechtlich gesondert verfolgte Person. Sie versuchte, einen der Polizeibeamten von dem Angeklagten herunter zu stoßen. Dabei schlug der Angeklagte um sich. Dem Mann wurde daraufhin laut Gericht der Einsatz von Pfefferspray angedroht. Der Angeklagte wehrte sich mit Tritten und Schlägen. Dann wurde das Pfefferspray eingesetzt, was den Angeklagten traf. Dennoch konnte er flüchten. Die im Einsatz befindlichen Polizeibeamten erlitten diverse Prellungen und Schürfwunden.