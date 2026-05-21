Bei der früheren Area One bei Fischbach gibt es etliche Monokulturen. Um den Wald für die Zukunft zu stärken, setzt das Forstamt gezielt weitere Baumarten.

An vielen Stellen ist der Pfälzerwald ein klassischer Mischwald. Der „Pfälzer Dreiklang“ aus Kiefern, Buchen und Eichen prägt die Region, erzählt Sigurd Bratzel, Forstwirtschaftsmeister im Revierdienst beim Forstamt Wasgau. Doch das ist nicht überall so.

Zwei Baumarten statt Monokultur: Die Buchen wurden gezielt unter den älteren Fichtenbestand gepflanzt. Foto: Julia Luttenberger

An manchen Stellen gibt es Monokulturen, ganze Flächen, auf denen nur eine Baumart steht. Mit Blick auf den Klimawandel und die Waldgesundheit kann das gefährlich werden: „Wenn diese Baumart ausfällt, ist nichts mehr da“, sagt Bratzel.

Die Fichte prägt dieses Waldstück. Nun werden junge Buchen darunter gesetzt. Foto: Julia Luttenberger

Rund um die Area One

Eine Stelle, an der das so ist, befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Area One. Hier, mitten im Pfälzerwald, lagerte die US-Armee während des Kalten Krieges Atomwaffen, ein Teil der Anlagen ist immer noch zu sehen und für die Öffentlichkeit zugänglich. Entlang eines Rundweges können sich Besucher über die Geschichte des Waffenlagers informieren, vor allem der ehemalige Wachturm ist ein beliebtes Fotomotiv.

Rund um die Stange sitzen mehrere junge Buchen. Sie werden in sogenannten Klumpen gepflanzt. Foto: Julia Luttenberger

Nicht weit davon entfernt findet sich eine große Fläche, auf der früher Fichten standen, die mittlerweile Käfern zum Opfer gefallen sind. Auf dem Weg dorthin ragt ein rostiges Stück Metall aus dem Waldboden, vermutlich aus der Zeit, als das Gelände Depot-Fläche war. Dort, wo die Fichten wuchsen, steht ein Gatter, das die neugepflanzten Bäume vor Verbiss schützt.

Der Nachwuchs ist an den jungen Blättern zu erkennen. Foto: Julia Luttenberger

Zweite Baumart durchbricht Monokultur

Das, was Forstwirtschaftsmeister Bratzel zeigen will, befindet sich ganz in der Nähe. Dort steht noch der Fichtenwald in Form einer Monokultur. Das soll sich bald ändern. Dazu hat das Forstamt eine zweite Baumart ausgebracht. Noch sind es schmale Stangen, die aus dem Boden ragen, in ein paar Jahren sollen sie den Wald von Morgen bilden. Die Pflanzengröße der sogenannten Wildlinge beträgt zwischen 20 und 40 Zentimeter.

Ohne eine Orientierungshilfe sind die Buchen schnell zu übersehen. Foto: Julia Luttenberger

Gepflanzt wird nur punktuell, in sogenannten Klumpen, das sind kleinere Gruppen an Nachwuchspflanzen. „Wir pflanzen 20 Klumpen auf einen Hektar“, umreißt Bratzel. Wie viele genau, richtet sich danach, welche Baumart bereits auf dem Gelände steht. Handelt es sich um eine Schattenbaumart, werden 40 Pflanzen einer weiteren Schattenbaumart unterpflanzt. Handelt es sich um eine Lichtbaumart, werden 20 Pflanzen einer Lichtbaumart sowie zehn Schattbaumarten im Randbereich gesetzt. Zu den Schattbaumarten gehören beispielsweise die Buche, zu den Lichtbaumarten Esskastanie und Eiche.

Die Natur hat weiterhin freie Hand

Der Durchmesser eines Klumpens betrage zwischen fünf und sieben Meter, der Abstand zwischen den Klumpen zwischen zwölf und 18 Meter, informiert Bratzel. Er beschreibt am Beispiel des Fichtenareals das Vorgehen: Zuerst werden auf der Fläche die hellsten Flecken gesucht und diese mit einem Robinienpfosten markiert. Sobald die jungen Bäumchen gesetzt sind, wird der Stab mit grüner Farbe markiert – und dient so als Orientierung, wo sich der Klumpen befindet. Gleichzeitig werde der Natur aber freie Hand gelassen, die Naturverjüngung finde weiterhin statt, betont Bratzel.

Einige Meter weiter, in der Heilsbach bei Königsbruch, zeigt sich, wie die Pflanzungen nach mehreren Jahren aussehen. Dort wurden vor rund 25 Jahren gezielt Buchen unter einen Nadelwald gepflanzt. Während die dunkelgrünen Nadelbäume hoch aufragen, leuchten darunter die frischen Blätter der Buchen hellgrün. An dieser Stelle ist die Maßnahme prophylaktisch, noch stehen die Nadelbäume gut da. Doch Fichten und Douglasien sind vom Klimawandel stark betroffen, berichtet Forstreferendar Christian Hasenauer.

In solchen Beständen bestehe die Gefahr eines Totalausfalls. Mit einer zweiten Baumart sei die Fläche besser für die Zukunft aufgestellt. Der beste Zeitpunkt für die Pflanzung sei das Spätjahr, da die Bäume dann besser mit Regenwasser versorgt werden. Bei Frühjahrspflanzungen bestehe immer die Gefahr der Trockenheit, umreißt Bratzel.