Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Monika Martin verstärkt in dieser Saison das DCU-Bundesligateam der Keglergilde Heltersberg, die am Sonntag um 13 Uhr als verlustpunktfreier Tabellenführer den SKC Monsheim erwartet. Herbert Striehl sprach mit der Rückkehrerin.

Frau Martin, Sie kegeln seit Ihrem 18. Lebensjahr und haben nach Ihrem Wechsel vor vier Jahren vom Regionalligisten Fortuna Rodalben fast nur noch in unteren Ligen in der gemischten Heltersberger Mannschaft gespielt. In dieser Saison absolvierten Sie – mit Erfolg – zwei Spiele im Bundesligateam. Wie kam der Sinneswandel?