Nach einem Jahr Pause hat die „Modegalerie Villa“ in der Zweibrücker Straße wieder geöffnet. Unternehmerin Monika Koch ist allerdings nicht mehr im einstigen Verkaufsgeschäft angesiedelt, sondern bietet ihre Kleidungsstücke und Wohnaccessoires in privater Atmosphäre an. Persönliche Gründe haben die 74-jährige dazu bewogen, dem Rentnerleben vorerst noch abzuschwören.

„Nachdem im November 2020 im Räumungsverkauf der Lockdown wieder zugeschlagen hatte, mein kleiner Hund gestorben war und mich auch private Schicksalsschläge