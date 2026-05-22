Zum wiederholten Mal las die populäre pfälzische Autorin Monika Geier am Donnerstagabend im Pirmasenser Carolinensaal vor ausverkauftem Haus.

Anlässlich des 125. Geburtstag der Stadtbücherei Pirmasens 2026 hatte deren Leiterin Ulrike Weil also ein absolutes Zugpferd der deutschen Krimi-Literatur plus die achtköpfige Jazzband Crozzing 49 in den pickepackevollen Carolinensaal gelotst. Weil zeigte sich bei der sympathischen Begrüßungsrede zu Recht sichtlich begeistert über ihren Coup.

Im Gepäck hatte die seit 2009 im nahen Thaleischweiler-Fröschen lebende Schriftstellerin, die bereits zwei Mal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet wurde, ihren brandneuen und zehnten Roman „Ein schönes Kind“. Dieser Krimi wird jedoch erst am 26. Mai offiziell veröffentlicht. Doch hatte sich die einheimische Thalia-Filiale mächtig ins Zeug gelegt, denn das Werk konnte in der Pause und nach der Lesung bereits vorab käuflich erworben werden.

Mystery und Grusel

Erstmals legt Geier, Jahrgang 1970, einen Kriminalroman vor, der mit einer wohldosierten Prise Mystery und Grusel gewürzt ist. Zur Handlung: Szenenbildnerin ist der Traumjob für die junge Architektin Marlie Eichhorn, wenn sie es hinkriegt. Nun soll die TV-Serie „Villa Rosa“ gedreht werden, weshalb Marlie auf der Suche nach der besten Location die Pfalz durchstreift. Hierbei stößt sie auf den perfekten Drehort, aber alte Häuser hüten zuweilen tief verborgene Geheimnisse, und manche davon sind tödlich!

Abermals ermittelt Kriminaloberkommissarin Bettina Boll, diesmal allerdings zufällig. Monika Geier stieg nach der erwähnten Begrüßung direkt mit dem ersten Ausschnitt des neuen Werks in die Lesung ein, an ihrer Seite saß die Formation Crozzing 49 (benannt nach dem Breitengrad zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland), deren Musiker großteils aus Saarbrücken kommen. Das Oktett ließ das von bekannte Instrumental „Peter Gunn“ (US-TV-Krimi-Serie) folgen, und so ging es weiter. Respektive nach jedem etwa sechsminütigem Vortrag folgte ein Song von Crozzing 49.

Starke Musik

Die Band hatte mit der jungen und talentierten Jana Stegner aus Höheinöd eine Sängerin an Bord, die insbesondere „I Put A Spell On You“ (Screamin’ Jay Hawkins) exzellent und ausdrucksstark interpretierte und entsprechenden Beifall einheimste. Weiterhin sind die Instrumentals „Fahrstuhl zum Schafott“ (Soundtrack zum gleichnamigen Film) und „Django“ erwähnenswert. Beide fügten sich sehr harmonisch bezüglich der Handlung der gelesenen Abschnitte ein.

Apropos Lesung: Monika Geier sprühte bei ihrem Vortrag vor Begeisterung, Eifer und Publikumsnähe. Sie verdeutlichte gestenreich und in eloquenter Manier die Geschehnisse ihres aktuellen, spannungsreichen Krimis und zog die gebannt zuhörende Hundertschaft auch aufgrund der lockeren Alltagssprache schlichtweg in ihren Bann. Witz, Ironie, Subtilität und die charakterliche Tiefe der Protagonisten sind hierbei Geiers liebste Werkzeuge. Bravo!

Skurrile Situationskomik

Nach „Summertime“ (George Gershwin) ließ es sich die Autorin nicht nehmen, alle Musiker persönlich vorzustellen. Die vorgestellten Kapitel von „Ein schönes Kind“ überzeugten auch aufgrund der gelungenen Mixtur von Wunsch und Wirklichkeit, Grusel, Mystery und der gewohnt skurrilen Situationskomik – eine der Paradedisziplinen von Geier. Die Livemusik war schließlich die Kirsche auf der Krimi-Torte. Geier und Crozzing 49 wurden dafür mit nicht enden wollendem Applaus belohnt. Letztendlich muss das nicht alltägliche Konzept einer Krimi-Lesung plus Live-Band als sehr gelungen bezeichnet werden, zumal die 90 Minuten angenehm kurzweilig vergingen.