Eine 35-jährige Mofafahrerin ist am Samstag gegen 19.35 Uhr in Ludwigswinkel mit einem Auto kollidiert, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach ereignete sich der Unfall auf der Hügelstraße in Richtung Bitscher Straße.

Durch den Aufprall stürzte die Mofa-Fahrerin und zog sich diverse Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 2500 Euro.