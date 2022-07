„Oh wie schön ist Panama“ heißt eine Kindergeschichte von Janosch. Im Jubiläumsjahr 75 Jahre Pirmasenser Rundschau ruft die RHEINPFALZ zu einem Wettbewerb auf: Schicken Sie uns die schönsten Aufnahmen aus der Südwestpfalz.

In Pirmasens soll im September eines der modernsten Mc-Donald’s-Restaurants deutschlandweit eröffnen.

Für 1,2 Millionen Euro wird die Fehrbacher Turnhalle zu einer Mehrzweckhalle umgebaut.

Die Wasserbüffel an der L700 bei Hornbach haben bald mehr Platz zum Grasen. Obwohl der Kreis Südwestpfalz dagegen etwas hatte.

Besuch aus Mainz und Berlin ist für das mehrfach prämierte Dorf Rumbach mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr. Allerdings hat nicht jeder Gast rund 250.000 Euro dabei.

Nicht nur der Zweibrücker Thomas Morgenthaler erinnert sich nach dem Tod von Uwe Seeler an das Fußball-Idol, auch Ulrich Gensch denkt mit Freude an ein Benefizspiel gegen die Seeler-Elf zurück, das 1977 in Zweibrücken stattfand.

Um zu sparen, will die Stadt Zweibrücken alle städtischen Ausgaben auf den Prüfstand stellen, dazu gehören auch die Dorfgemeinschaftshäuser der Vororte. Vor allem um eines macht man sich Sorgen.

Thomas Martin, der Ortsbürgermeister von Krähenberg, hat zum Monatsende seinen Rücktritt angekündigt. Die Gründe: Alter und Gesundheit.

Der Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach verkleinert die Sammlung seines Heimatmuseums. Damit ist das Ende zwar nicht besiegelt, die Zukunft ist allerdings ungewiss.