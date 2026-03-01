Die Tiroler Straße soll heller werden. Der Fehrbacher Ortsbeirat genehmigte die Planung für eine neue Beleuchtung in dem Teilstück zwischen Wasserturm und Hengsberger Straße.

Laut Jürgen Groß, Leiter der Straßenbauabteilung, sei dieses Stück der Tiroler Straße wirklich dunkel. 15 Laternen seien notwendig, derzeit seien es nur zehn, die zudem noch veraltet seien und oftmals einfach mit Seilen zwischen Häusern aufgehängt wurden. „Die Tiroler Straße ist wirklich sehr schlecht ausgeleuchtet“, so Groß im Ortsbeirat.

Das wird sich nach der Umstellung radikal ändern. Die 15 neuen Laternenpfähle werden mit einer Erdverkabelung installiert und bekommen leistungsstarke moderne LED-Leuchten. Die Leuchten und Maste werden mit 23.000 Euro noch der billigste Teil der Maßnahme sein. 248.000 Euro sollen allein die Tiefbauarbeiten kosten, rechnete Groß vor. Insgesamt kalkuliert Groß mit rund 300.000 Euro für die neue Beleuchtung in der Tiroler Straße.

Unterschiedliche Ansichten über weiteren Straßenverlauf

Der weitere Verlauf der Tiroler Straße ist derzeit nicht in Planung für neue Leuchten. „Dort sieht es besser aus“, meinte Groß, was mehrere Ortsbeiratsmitglieder allerdings anders sehen. Gerade in dem kurvigen Bereich an der früheren Metzgerei sei die Ausleuchtung verbesserungswürdig, so die Meinung im Ortsbeirat. An der Stelle komme es auch immer wieder zu kritischen Situationen mit zu schnell fahrenden Autos, obwohl fast überall in Fehrbach Tempo 30 vorgeschrieben ist.

Groß kündigte an, dass in einem künftigen Ausbauprogramm sicher auch der Rest der Tiroler Straße noch besser beleuchtet werden wird. Problematisch für die Verwaltung sei auch, dass es im weiteren Verlauf der Tiroler Straße keine ganz alten Leuchten gebe, für die eine Förderung bei der Umstellung auf LED-Lampen möglich ist. Die Stadt müsste folglich die gesamten Kosten selbst tragen.