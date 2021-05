Vor 70 Jahren gegründet, gehört das Modehaus Masser zu einem der wenigen inhabergeführten Bekleidungsgeschäften in Pirmasens. Am Samstag und am Montag soll das Jubiläum unter Coronabedingungen gefeiert werden.

Für Inhaberin Birgit Helfrich, Tochter der Geschäftsgründerin Emmi Masser, ist dies eine gute Gelegenheit, ihrer Stammkundschaft in diesen herausfordernden Zeiten Danke zu sagen. 1950, kurz nach der Eingemeindung der Ruhbank, baute Emmi Masser das erste Geschäftshaus im heutigen Pirmasenser Stadtteil. Schon bald folgten Modeschauen für Damen und Kinder. Präsentiert wurden schon damals Kreationen aus Großstädten wie Berlin, der Modemetropole Paris oder auch aus Frankfurt. Die Kundschaft, allesamt modebewusste und anspruchsvolle Damen, die bereits ihren Platz im Leben gefunden haben, kam aus Karlsruhe, dem Saarland oder dem nahe gelegenen Frankreich angereist. Aber auch Pirmasenserinnen, die gut gekleidet sein wollten, ließen sich gerne beraten.

1980 Geschäft übernommen

Dabei war Emmi Masser nicht nur eine rührige und kluge Geschäftsfrau, sondern vor allem ihrer Tochter Birgit ein gutes Vorbild. „Kurz nach meinem Abitur zog es mich nach Düsseldorf, wo ich bei großen Modekonzernen lernte und mich zur Abteilungsleiterin für Damenoberbekleidung hocharbeitete. 1980 übernahm ich dann das Geschäft meiner Mutter und spezialisierte mich ausschließlich auf höherpreisige Damenmode. Mit unserer Stammkundschaft pflegte ich schon damals ein freundschaftliches Verhältnis“, erzählt Birgit Helfrich im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Fundiertes Fachwissen sowie das nötige Feingespür für gute Kleidung seien für sie schon früh das A und O gewesen. Mit dem Slogan „Mode, die die Persönlichkeit unterstreicht“ hält sie sich selbst nun schon seit 40 Jahren auf der Ruhbank. Für die sonst so bescheidenen Verhältnisse einer Kleinstadt wie Pirmasens keine Selbstverständlichkeit. Unter Helfrichs Federführung wurde das 110 Quadratmeter große Ladengeschäft in der Lemberger Straße vor 20 Jahren umgebaut. „Da gestalteten wir alles noch kundenfreundlicher und attraktiver“, erinnert sich Helfrich. Mittlerweile unterhält sie Exklusivverträge mit namhaften Marken wie Sportalm, Frank Walder oder Riani. „Das macht unser Modehaus hier in Pirmasens ebenfalls besonders. Diese Kleidungsstücke finden die Damen nur noch in größeren Städten“, berichtet Helfrich stolz.

Chemie muss stimmen

Mit ihrer Mitarbeiterin Birgit Heintz, die mittlerweile 17 Jahre bei ihr beschäftigt ist, erfährt Helfrich laut eigenen Aussagen eine sowohl freundschaftliche als auch kompetente Unterstützung. „Da muss in einem so kleinen Geschäft die Chemie einfach stimmen“, ist sich die Inhaberin des Modehauses sicher. Die schönste Mode nütze nichts, wenn die fachliche Beratung nicht stimme. „Hinsichtlich unserer Beratungskünste sind wir schon mehrfach ausgezeichnet worden. Das erfüllt einen natürlich ebenfalls mit Stolz“, sagt Helfrich, die betont, dass sie jeden Tag viel Herzblut in ihr Modehaus steckt. Denn der Einzelhandel an sich sei weit mehr als nur Handel. „Viele gute Kundinnen schütten mir auch ihr Herz aus. Da bin ich oft auch die Freundin, die mit Rat und Tat zur Seite steht“, sagt Helfrich.

Während vor 20 Jahren das 50-jährige Bestehen mit einem großen Fest inklusive großer Modeschau gefeiert wurde, muss das Traditionshaus in diesen Tagen auf große Feierlichkeiten verzichten. Trotzdem hat es sich Helfrich nicht nehmen lassen, sich mit Jubiläumsangeboten bei ihren Kundinnen zu bedanken.