Eine 31-jährige Erfolgsgeschichte endet am 31. Dezember. Dann schließt die umtriebige Unternehmerin Monika Koch ihr Verkaufsgeschäft in der Zweibrücker Straße, die Modegalerie Villa, für immer zu. Für die weitere Nutzung des Geschäftshauses scheint gesorgt.

Die Planungen für eine Neueröffnung in dem Gebäude in der Zweibrücker Straße laufen bereits. In das schmucke Anwesen soll nach Angaben der neuen Eigentümer vermutlich ein gehobenes italienisches Restaurant einziehen. „Der Nutzungsantrag ist eingereicht, die rechtlichen Dinge müssen geklärt werden, dann werden wir auch sagen können, wer dort eröffnet“, erklärt Christian Bartens, Geschäftsführer der Firma MB Systembau in Pirmasens. Bartens hatte zusammen mit Alexander Lahner (Lahner Forst) bereits im vergangenen Jahr das Objekt von Monika Koch gekauft, die lebenslanges Wohnrecht genießt.

„Moni“ – das war der Name, unter dem die heute 72-jährige Monika Koch vor 31 Jahren in Pirmasens Fuß fasste. Die Großhandelskauffrau, die zuvor 20 Jahre bei der Dahner Kinderschuh-Fabrik Däumling in der Verwaltung gearbeitet hatte, wagte damals den Schritt in die Selbstständigkeit. In der Alleestraße 27, in der sich aktuell ein Geschäft für Friseurbedarf befindet, etablierte die rührige Selbstmade-Frau „Monis Schuhmode.“ Der reine Schuhladen wurde schnell zum Geheimtipp in punkto Schuhkauf. „Es hat damals viel Spaß gemacht“, sagt Koch, die eigentlich erst für 2022 die Schließung ihrer Modegalerie ins Auge gefasst hatte. „Aber die Coronakrise hat schon eine Rolle gespielt. Der Einzelhandel wird es auch immer schwerer haben“, nennt die gebürtige Dahnerin den Hauptgrund, warum nun Ende des Jahres Schluss ist. „Moni“ freut sich, endlich mehr Zeit für sich zu haben, denn die Planungen für ihr Geschäft haben sie auch stark beeinträchtigt: „Darunter hat natürlich auch das Privatleben gelitten“, gibt sie zu.

Drei weitere Geschäfte in Landau, Herxheim und Bellheim

Kein Wunder, denn das Geschäft in der Alleestraße, die Schuhe und der Stress waren Moni nie genug. Fünf Jahre nach der Eröffnung von „Monis Schuhmode“ bereicherte sie die Stadtmitte, genauer gesagt die „Ecksteinsau“, mit der „Modegalerie“ im Morhard-Gebäude. Und als Jahre später das Modegeschäft André aus dem Laden gegenüber in der Schlossstraße ausgezog, richtete sie dort ihre „Modegalerie Exklusiv“ ein. Die Einzelhändlerin ergänzte das Schuhsortiment um Damenoberbekleidung. In ihrer Hochzeit betrieb sie, was viele gar nicht wussten, drei weitere Geschäfte in Landau, Herxheim und Bellheim und beschäftigte damals rund 22 Mitarbeiter.

Pläne für die Zukunft

Im Jahr 2005 kaufte sie den jetzigen Geschäftssitz, der als „Modegalerie Villa“ firmiert. Dort konzentrierte sich Monika Koch ausschließlich auf Damenoberbekleidung und Wohnaccessoires, die in dem Ladengeschäft in der Zweibrücker Straße immer mehr Raum fanden. Die anderen Geschäfte hatte sie mittlerweile weitergegeben.

Ihre Pläne für die Zeit nach der „Modegalerie Villa“ hat Monika Koch schon geschmiedet. Klar ist, dass sie verschiedene gastronomische Objekte weiterhin mit ihren Dekorationen bereichern wird. Zudem schwebt ihr vor, als stille Teilhaberin im Hintergrund in Sachen Wohnaccessoires noch ein bisschen am Ball zu bleiben. Aktuell läuft der Räumungsverkauf mit dem aktuellen Weihnachtsdeko-Sortiment.