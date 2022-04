Die „Spendenuhr“ der Better-World-Stiftung von Kömmerling ist mittlerweile auf einen Stand von 414.832 Euro geklettert. Bis dato konnten durch diese Aktion 231 Paletten und Packstücke mit einem Gesamtgewicht von rund 85 Tonnen in die Ukraine geliefert werden. Das Spektrum der Hilfsgüter geht über Medikamente, Verbandsstoffe und Verbandskästen, Lebensmittel wie Konserven, haltbare Brote, Babynahrung, Tee, Suppen, Hygieneprodukte wie Windeln oder Zahnpasta und Zahnbürsten bis hin zu Kleidung wie Thermounterwäsche, Wintermützen oder auch Schlafsäcke und Isomatten. Die Hilfsgüter konnten direkt an Familien übergeben werden oder wurden zum Beispiel in Schulen und Gemeindehäusern überreicht.

Für das Osterfest hatten die Schüler der Daniel-Theysohn-IGS in Waldfischbach-Burgalben im Namen der Kömmerling-Better-World-Stiftung zum Spenden von Spielsachen aufgerufen. Es war ihnen eine Herzensangelegenheit, dass auch die Kinder im Kriegsgebiet Ostergeschenke erhalten. Die Spenden wurden von Profine-Azubis und den Schülern für den Weitertransport in die Ukraine verladen.