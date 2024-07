Im Zuge ihrer Sommerreise hat die Sozialpolitische Vorständin der Diakonie Deutschland, Maria Loheide, das Begegnungszentrum Mittendrin in der Fußgängerzone besucht und sich über dessen Arbeit informiert.

Albert Gomille, als Leiter des Hauses der Diakonie auch verantwortlich für das Mittendrin, freut sich über den Zuspruch, den der Treffpunkt in der Hauptstraße 80 seit dem Start im Mai 2018 erfahren hat. Als Begegnungsstätte ist das Mittendrin seit sechs Jahren ein Anlaufpunkt für alle Menschen in Pirmasens. Träger des Gemeinwesenprojekts, eines von mittlerweile drei Quartieren in Pirmasens, ist das Diakonische Werk Pfalz. „Als Begegnungsstätte von Menschen für Menschen bieten wir Raum für Gespräche, Austausch mit Gleichgesinnten und gemeinsame Aktivitäten“, erklärte der Sozialpädagoge Gomille, der das Mittendrin aufgebaut hat, Maria Loheide.

Für sie war es der erste Besuch in Pirmasens. Interessiert hörte Loheide davon, dass das Begegnungszentrum seit seiner Eröffnung im Mai vor sechs Jahren jährlich an die 15.000 Kontakte zu Menschen aus Pirmasens herstellt. Ende Juni dieses Jahres seien es bereits 7400 Gespräche gewesen, die in lockerer Atmosphäre geführt worden seien. „Unser Angebot ist niedrigschwellig, die Menschen kommen her und erzählen mit uns, berichten uns ihre Probleme, die sich oft aus der Historie der Stadt ergeben oder bekommen Hilfe von uns. Wir bieten nicht nur ein Erzählcafé, ein Seniorencafé und eine Mama-Kind-Gruppe, sondern bieten mittlerweile auch Deutschkurse für Migranten an“, erklärt Gomille weiter.

Straßenkünstlerfestival und Halloween-Umzug

Dass das Projekt derart gut angenommen wird, habe er vor sechs Jahren nicht gedacht, sagte er der Sozialpolitischen Vorständin der Diakonie Deutschland. Gemeinsam Ideen entwickeln und sogar mit Bundestagsabgeordneten aus der Region zu diskutieren, sei im Mittendrin ebenfalls schon vorgekommen. „Aus dem Mittendrin ist unter anderem die Initiative Schusterbrunnenquartier entstanden. Wir haben ein Straßenkünstlerfestival ins Leben gerufen oder ein Halloween-Spektakel auf die Beine gestellt“, erklärt die Sozialwissenschaftlerin und heutige Leiterin des Mittendrin, Hanna Neu. Menschen jeden Alters, unabhängig ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe oder Religion, sind laut ihr im Mittendrin willkommen. Gegenseitige Akzeptanz und gegenseitiger Respekt würden in den verschiedenen Gruppen und Angeboten groß geschrieben.

Dennoch seien die vergangenen sechs Jahre nicht immer einfach gewesen, unterstreicht Albert Gomille. An manchen Tagen habe man wegen Hass und Hetze auch Menschen des Hauses verweisen müssen, da im Mittendrin unterschiedliche Nationen an einen Tisch kommen. „Unsere Deutschkurse platzen mittlerweile aus allen Nähten, unsere Mama-Kind-Gruppe wird ebenfalls mehr als gut angenommen. Die Mütter tauschen sich gegenseitig aus, helfen sich gegenseitig und finden gemeinsam Lösungen für ihre jeweiligen Probleme“, berichtet Christiane Neu, Leiterin der Mama-Kind-Gruppe des Mittendrin. Jeden Freitag biete das Mittendrin auch eine Suppenküche für Bedürftige, darunter zahlreiche Kinder aus sozialen Brennpunkten. Dazu sei das Mittendrin eine Kooperation mit dem Internationalen Bund und dem Jobcenter eingegangen. Rolf Tilly, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Mittendrin, schwärmt wiederum von dem Erzählcafé, das er leitet – für einige Menschen ein probates Mittel gegen die Einsamkeit zuhause in den eigenen vier Wänden. „Man lernt hier einfach einen Querschnitt der Stadt und verschiedene Schicksale kennen. Die Themen gehen querbeet, teilweise wird auch richtig kontrovers diskutiert“, sagt er.

Kapazitätsgrenzen erreicht

Insgesamt besteht das Team im Mittendrin aus etwa zehn Personen, darunter viele Ehrenamtliche, wie Pfarrer Wolfdietrich Rasp von der nahe gelegenen Lutherkirche. „Wir sind begeistert, dass unser Begegnungszentrum so gut angenommen wird, doch leider müssen wir immer schauen, wo Geld herkommt. In unseren Räumlichkeiten haben wir die Kapazitätsgrenzen erreicht. Wir hätten gerne noch weitere Räume zur Verfügung“, sagt Gomille.