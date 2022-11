Nach der gelungenen Premiere des Mitmachkonzertes „Der Gemeinsam-Schatz“ am Sonntag in Lemberg dürfen sich alle Kindergärten freuen, die Jupp Simon bereits gebucht haben.

Mitreißend unterhaltsam und dabei stets mit viel Empathie für sein junges Publikum ausgestattet, präsentierte der Jupp Simon, Autor, Komponist, Musiker und Organisator sein drittes Mitmachkonzert, in der Lemberger Freizeithalle das auf spielerische Art und Weise frühpädagogische Inhalte vermittelt.

So erfahren die Kinder, dass ein Lächeln ansteckend wirkt und oftmals vieles verändern kann. Als im Laufe des Stücks, in dem sich Simon als glänzender Entertainer bewährt, schließlich ein Schatz ans Tageslicht kommt, wird der natürlich gerecht aufgeteilt – denn das Zusammenstehen in der Gemeinschaft wurde als weiteres zentrales Thema kindgerecht aufbereitet. Ein Erlebnis, auf das viele Kindergärten pandemiebedingt lange warten mussten. „Zwei Jahre hatte ich Zeit, mein Programm weiterzuentwickeln“, so Simon, der sich freut, wieder mit Humor, Musik und Bewegung gleichermaßen unterhalten und pädagogisch wirken zu können.

Am Sonntag, 6. November, 14 Uhr, ist Jupp Simon im Lemberger Künstlerhaus Glashütte mit seinem Programm „Die Reise ins Gute-Freunde-Land“ zu sehen. Letzte Karten sind telefonisch unter 06335/3120005 erhältlich.