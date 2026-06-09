Die Besucher haben entschieden. Jetzt steht fest, wer den Publikumspreis der Mitmachausstellung „Faszination Wasser“ aus der Reihe „Made in Pirmasens“ gewonnen hat.

Am Sonntag ist die Sonderausstellung „Faszination Wasser“ im Kulturzentrum Forum Alte Post zu Ende gegangen. Die Schau bot Hobby-Kreativen aus Pirmasens und der Region die Möglichkeit, ihre Werke rund um das Thema Wasser und dessen Bezug zur Stadt zu präsentieren.

Wie die Stadt jetzt mitteilt, nutzten insgesamt 221 Personen im Rahmen des ausgelobten Publikumspreises die Gelegenheit, sich an der Abstimmung über die beliebtesten Werke zu beteiligen. Den ersten Platz und damit den Publikumspreis sicherte sich Marianne Bonert aus Vinningen mit ihrem Kunstwerk „Hildegart macht blau“, das 37 Stimmen auf sich vereinen konnte. Auf den zweiten Platz wählten die Besucher mit 35 Stimmen das dreiteilige Gemeinschaftswerk „Wasserbild 1-3“ der Künstlergruppe des Paulushorts Pirmasens. Den dritten Platz belegte die Pirmasenserin Liane Krüger mit ihrem Werk „Strecktalsee“, das insgesamt 17 Stimmen erhielt. Die drei Ausgezeichneten erhielten Preise aus dem Pirmasenser Kulturprogramm im Wert von 100, 50 und 30 Euro – bereitgestellt von einem anonymen Spender.