Im Wasgau gibt es nächste Saison (nach Busenberg/Bruchweiler) eine weitere neue Fußball-Spielgemeinschaft.

In den parallelen Versammlungen am Freitagabend stimmten die Mitglieder mit überwältigender Mehrheit für die Kooperation zwischen dem aktuellen Landesliga-15. Bundenthal und dem im Abstiegskampf der B-Klasse Ost steckenden FC Fischbach. Die beiden Vereine aus dem Wasgau bilden in der kommenden Saison eine gemeinsame Mannschaft in der B-Klasse Ost, falls Fischbach den Abstieg verhindert. Als Trainer stehen dann Jannik Steigner (derzeit Fischbach) sowie die beiden Bundenthaler Sven Breiner und Daniel Braun zur Verfügung.

Ziel dieser Partnerschaft sei es, „die vorhandenen Stärken zu bündeln, Strukturen nachhaltig zu sichern und den Fußball in der Region langfristig weiterzuentwickeln“. heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die beiden Vereine zählen insgesamt rund 400 Mitglieder, circa 120 Jugendspieler/innen, 35 Aktive im Männerfußball sowie 20 AH-Kicker.

Vier Rasenplätze

Beide Vereine würden mit der Kooperation „frühzeitig auf die Herausforderungen im Amateurfußball reagieren und bewusst auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz setzen“. Auch infrastrukturell bringt die neue „SG Bundenthal-Fischbach“ erhebliche Vorteile mit sich. Insgesamt stehen der SG vier gepflegte Rasenplätze zur Verfügung, darunter zwei mit Flutlichtanlage. Die Vereine betonen, dass sie „moderne Sportanlagen, Physiotherapie, Sauna, sanierte Vereinsheime, Funktionsräume sowie attraktive Außenbereiche“ bieten.