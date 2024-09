Vom 22. September bis 20. Oktober findet die traditionelle Mitgliederausstellung des Kunstvereins Dahn im Alten Rathaus statt. 18 Künstler zeigen knapp 50 Werke in einer großen Vielfalt.

Der Kunstverein Dahn bietet seit über 50 Jahren bekannten und unbekannten Malern, Zeichnern und Bildhauern eine Plattform, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dieses Veranstaltungskonzept hat bis über die Grenzen der Region großes Interesse bei Kunstschaffenden geweckt, wie es der bisherige Vereinsvorsitzende Erwin B. Hoffmann in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ formuliert hatte. Man habe schon das Programm für 2025 unter Dach und Fach.

Der Kunstverein Dahn, dem aktuell rund 80 Mitglieder angehören, hat auch in den eigenen Reihen zahlreiche Talente, die einmal im Jahr die Möglichkeit haben, sich mit ihren Werken einige Wochen lang zu präsentieren. Es ist dies eine gute Tradition der Vereinigung.

Vielfältige Techniken

2024 beteiligen sich 18 Künstler an der Veranstaltung. Dazu zählen Edda Hensler, Rolf Stöckle, Lilo Klan-Peters, Brigitte Peifer, Barbara Kerner, Ingrid Wolff, Cornelius van der Graaf, Torsten Hennig, Manuela Schwarz-Thomas, Lilo Kreft-Hirschinger, Birgit Trietsch, Evi und Ralph Amrhein, Daniela Fuhr, Gabriele Leidner, Christine Naab, Ute Weigel und Christian Hofmann. Die Techniken sind recht vielfältig und reichen von Wachs, aufgetragen mit Bügeleisen, Acryl und Spachteltechnik, Bleistift mit Aquarell, Fotografie, Radierung bis zu Holzschnitt auf Büttenpapier sowie Mischtechnik.

Neugierig auf die Ausstellung machen Titel wie „Soldatenkinder“, „Saturday Fever“, „Ride to Marakesh“, „Ein Stück vom Himmel“ oder auch „The Joker“. Der Kunstverein will mit seinen Veranstaltungen bei den zahlreichen Touristen im Dahner Felsenland auch ein Stück „Werbung für die Heimat“ machen. Nach den Erfahrungen des bisherigen Vorsitzenden sehen sich in der Regel Besucher gerne die ausgestellten Werke an. Ihnen werden bei der Mitgliederausstellung 2024 unter anderem der Teufelstisch bei Hinterweidenthal sowie die Burgen der Region (von Altdahn bis Wasigenstein) vorgestellt.

Abstrakte Werke

Immer wieder gesellen sich zu der festen Truppe neue Mitglieder. Dazu gehört auch der niederländische Architekt Cornelius van der Graaf (77), der seit 2010 in Rumbach wohnt. Er hatte an der Academie van Bouwkunst Groningen und Amsterdam studiert und unter anderem in einem Architekturbüro in Siegburg gearbeitet. Seine abstrakten Werke sind nach eigener Aussage von drei Komponenten geprägt: organische Linienführung, Tiefe und Symbolik. „Ich möchte, dass meine Arbeiten beim Betrachter Emotionen hervorrufen – egal ob negativ oder positiv“. Jeder soll die gezeigten Kunstwerke auf seine Weise interpretieren. Auch von Cornelius van der Graaf sind einige Arbeiten bei dieser Ausstellung zu sehen.

Den Abschluss des Veranstaltungsprogramms 2024 macht die Ausstellung „Verrückt“ von Ingrid Wolff vom 3. November bis 1. Dezember.

Info

Mitgliederausstellung, Kunstverein Dahn, Altes Rathaus, Marktstraße 7, 22. September bis 20. Oktober. Öffnungszeiten: donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage findet am Sonntag, 22. September, 11.30 Uhr, statt.