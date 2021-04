Drei Mitarbeiterinnen von Kindertagesstätten in der Südwestpfalz haben sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Betroffen sind laut Gesundheitsamt zwei Frauen, die in der Zweibrücker Kita Kleine Welt arbeiten, und eine Mitarbeiterin des Kindergartens in Obersimten. In der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens wurde ebenfalls eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt 28 neue Corona-Fälle gemeldet, 13 davon in Zweibrücken. In Pirmasens haben sich fünf weitere Einwohner angesteckt. Die zehn Fälle im Landkreis verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (5), Hauenstein (1), Rodalben (1) und Thaleischweiler-Wallhalben (3). Insgesamt gelten derzeit 410 Corona-Fälle in der Südwestpfalz als aktiv, zwei weniger als am Vortag. Von den neuen Indexfällen waren drei Zweibrücker sowie jeweils zwei Einwohner von Thaleischweiler-Wallhalben und dem Dahner Felsenland als Kontaktpersonen von Infizierten bereits in Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten.

Mit Sieben-Tage-Inzidenzen von 149 (Pirmasens), 114 (Zweibrücken) und 72 (Landkreis) gelten alle Teile der Südwestpfalz als Risikogebiete. Bis heute wurden 4184 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. 134 Infizierte sind gestorben.