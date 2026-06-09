Weil sie an ihrem Arbeitsplatz, einem Hotel im Landkreis Südwestpfalz, gestohlen haben soll, musste eine Frau vor dem Amtsgericht Pirmasens erscheinen.

Die Staatsanwaltschaft hat der 41 Jahre alten Angeklagten vorgeworfen, zwischen Anfang 2025 und Ende Januar 2026 aus einem Hotel im Landkreis Südwestpfalz, in dem sie angestellt war, zwei Lampen im Wert von 99 Euro und 17 Euro sowie zwei Ladekabel im Wert von 55 Euro und 99 Euro entwendet zu haben. Die Gegenstände soll sie ihrem Freund gegeben haben, damit der sie im Internet verkauft. Dem Freund soll sie erzählt haben, ihr Arbeitgeber habe ihr die Mitnahme gestattet.

Die Angeklagte räumte vor Gericht den Diebstahl der beiden Lampen und eine Ladekabels für ein iPhone unumwunden ein. Den Diebstahl eines Ladegeräts für eine elektronische Zahnbürste stritt sie energisch ab. Ihr damaliger Chef war nicht zum Termin erschienen und seine Anzeige in diesem Punkt unsicher. Das Gericht stellte das Verfahren hinsichtlich dieses Vorwurfs ein.

Grund: Geldprobleme

Als Grund für ihre Taten nannte die Frau Geldprobleme. Aber sie habe im Internet nichts von den gestohlenen Gegenständen verkaufen können, sagte sie. Sie habe die Sachen zurückgeben wollen, aber ihr Chef habe sie nicht zurückhaben und die Sache nicht weiter strafrechtlich verfolgt wissen wollen. Das Arbeitsverhältnis mit ihr habe er jedoch gekündigt und das Arbeitsamt eine dreimonatige Sperre beim Arbeitslosengeld verhängt. Zurzeit sei sie ohne Einkommen und auf Arbeitssuche.

Die Richterin hat die 41-Jährige, die wegen Vermögensdelikten vorbestraft ist, wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Als Auflage muss die Frau 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und sie erhält einen Bewährungshelfer. Das Urteil ist rechtskräftig.