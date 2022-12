Am Freitagabend haben Mitarbeiter und Geschäftsleitung der Firma PSB-Intralogistics in der Pirmasenser Festhalle erstmals seit 2019 gemeinsam Weihnachten und den Jahresabschluss gefeiert.

Bei den Feierlichkeiten wurden langjährige Mitarbeiter der PSB ausgezeichnet und teilweise in den Ruhestand verabschiedet. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Andreas Gerstle, Jochen Hoffmann, Sascha Kieser, Kai-Uwe Kretschmann, Achim Schmitt, Jürgen Weber. 40 Jahre bei PSB sind: Klaus-Peter Mägel und Guido Schwarz. 45 Jahre: Heidi Brück, Martin Müller und Marion Pinske. Für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Holger Igel und Reiner Stoffel geehrt. In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden Reiner Stoffel, Bernhard Schäfer, Ursula Kinzig, Lothar Dietz, Holger Igel und Bernd Schmid. Geschäftsführer Werner Klein bedankte sich bei den Mitarbeitern für ihre Leistungen, insbesondere während der vergangenen Jahre in der Pandemie. Auch die Mitarbeiter freuten sich, endlich wieder gemeinsam zu feiern.