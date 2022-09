Der Fall zeigt einmal mehr, dass sich die Pirmasenser, die nicht jeden Meter mit dem Auto zurücklegen wollen, nicht länger vertrösten lassen wollen.

Wer nach Radständern in der Stadt fragt, wird auf das Radkonzept verwiesen. Wer Tempo 30 in seiner Straße will, wird auf das Tempo-30-Konzept verwiesen und wer mehr Platz für Fußgänger und die Streichung eines Parkplatzes fordert, wird auf das Parkplatzkonzept verwiesen. Das geht schon seit Jahren so und ist auch mit Einschränkungen sinnvoll. Wozu sollen überall Radständer aufgestellt werden, wenn es dann hieße, dass es ein paar Meter weiter besser wäre. Und das triftigste Argument ist die Kostenfrage. Mit einem Konzept können Zuschüsse beantragt und teurere Neuerungen umgesetzt werden.

Im Fall der Schillerstraße zieht das aber nicht. Es bräuchte weniger als eine Handvoll Schilder und selbst wenn das Konzept letztlich die Schillerstraße nicht beinhalten würde: Wem würde mit den paar Radlern geschadet, die da pro Stunde entgegen der Fahrtrichtung durchfahren? Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass hier eine Straßenverkehrsbehörde mit Zähnen und Klauen jeden Millimeter für den Autoverkehr verteidigt und wenn es auch nur für die paar Monate länger ist, die es dauert, bis das Konzept auf dem Tisch liegt. Das kann auch verbohrt genannt werden.