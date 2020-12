Maurice Antoine Croissant, Pirmasenser Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor:

„Mit dem christlichen Hintergrund des Weihnachtsfestes kommt eigentlich niemand an ,Stille Nacht, heilige Nacht’ vorbei. Es gilt weltweit als das bekannteste Weihnachtslied und als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum. Nach seiner Entstehung im 19. Jahrhundert ist der deutsche Liedtext weltweit in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und gesungen worden und darf auch bei Gottesdiensten zu Heiligabend in Pirmasens nicht fehlen. Das zweite Lied, das jeder mit Weihnachten verbindet und zu den bekanntesten seiner Art im deutschsprachigen Raum gehört, ist Johannes Daniel Falks und Heinrich Holzschuhers ,O du fröhliche’, das vermutlich 1815 entstand. Auch dieses Lied ist in mehrere Sprachen übersetzt worden und in Deutschland in nahezu jedem Gottesdienst zu Weihnachten gesungen. Wer zu Weihnachten keine religiösen Motive braucht und es lieber etwas weltlicher mag, kommt natürlich an Whams ,Last Christmas’ nicht vorbei. Nahezu alle Radiostationen fangen bereits frühzeitig damit an, es in ihre Rotation aufzunehmen.“

