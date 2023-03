Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ladendiebstähle, Körperverletzung, Grafitti an der Hauswand – wenn ein junger Mensch (bis 21 Jahre) einer Straftat verdächtigt oder ein Jugendlicher (bis 18 Jahre) geschädigt wird, lässt dies die Jugendsachbearbeiter der Polizei tätig werden. Ein Einblick in den Alltag der Polizisten des Sachgebiets Jugend in Pirmasens.

Warum junge Menschen zu Straftätern werden? „Oftmals weil sie Grenzen ausprobieren wollen, etwa wenn es um Ladendiebstähle oder Alkohol geht. Manchmal liegt es aber auch